Os dois mortos no ataque a tiros registrado no final da manhã desta quarta-feira, dia 28, no estacionamento do Hospital de Emergência de Resende foram identificados: Paulo César Martins da Silva, de 50 anos, e seu filho Renato Martins da Silva, de 18 anos. Os feridos são três homens – de 26, 28 e 43 anos de idade. Um deles é parentes do que foram mortos. Outro trabalha como maqueiro no hospital.

Segundo a Polícia Militar, os atiradores chegaram ao estacionamento do hospital em um Gol branco de quatro portas e iniciaram os disparos.

O alvo deles seria o homem suspeito de chefiar o tráfico na Vicentina e que pertenceria a uma organização criminosa rival. Acompanhado de familiares, ele estaria chegando ao hospital para visitar uma parente internada. Após os disparos, os criminosos fugiram.

O ataque ocorreu no final da manhã, quando ainda era realizada em Resende uma operação da Polícia Militar para combater o crime organizado. Além de desafiarem a ação policial ostensiva, os criminosos também desconsideraram o fato de o hospital ficar perto da Delegacia de Polícia Civil, no bairro Jardim Jalisco.

Agentes das duas polícias estão nas ruas em busca de suspeitos, mas nenhum havia sido encontrado até o momento desta publicação. Os policiais também buscam imagens de câmeras de segurança que possam contribuir para a identificação dos criminosos. A prefeitura de Resende emitiu um comunicado sobre o tiroteio. (Foto de leitor)