Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas no início da tarde desta quarta-feira, dia 28, em um tiroteio entre criminosos dentro do Sérgio Henrique Gregori (Hospital de Emergência, em Resende).

Segundo as primeiras informações, um maqueiro estaria entre as vítimas. O tiroteio ocorreu ainda no estacionamento do hospital. As polícias Civil e Militar foram acionadas e já estão no local. Dentro de instantes mais informações sobre o tiroteio que ocorreu no hospital.