Evento acontecerá no dia 8 de julho, no Cine 9 de Abril, e terá a participação inédita de solistas da Universidade Southern of Mississipi

A Orquestra de Cordas de Volta Redonda realizará no próximo dia 8 de julho (sábado), às 19h30, no Cine 9 de Abril, na Vila Santa Cecília, o concerto comemorativo ao aniversário de 69 anos de Volta Redonda. A apresentação faz parte do programa de intercâmbio educativo musical que o Projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, mantido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), realiza junto com a Southern University Of Mississipi (USM), dos Estados Unidos. A entrada será gratuita.

Sob a regência do maestro Colin McKenzie e da maestrina do Projeto Sarah Higino, os músicos estudantes terão a participação inédita dos solistas da USM; Coro Infanto-Juvenil; do violinista Borislava Iltccheva; dos contrabaixistas Marcos Machado e Daniel Magalhães; e do Naipe de Percussão da Banda de Concerto.

“Receberemos com muita alegria a equipe de professores da University Southern of Mississipi que durante uma semana compartilhará com os jovens músicos da Orquestra de Cordas e Banda de Concerto, do Projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, experiências técnico-musical contribuindo para o desenvolvimento de cada um deles, em uma proposta de interação entre geração e cultura dos países (Estados Unidos e Brasil)”, disse Sarah Higino.

Durante a programação de intercâmbio haverá masterclasses com os professores da USM para os integrantes dos grupos musicais do “Volta Redonda Cidade da Música”, de 03 a 07 de julho, na sede do Projeto, localizado na Avenida Graham Bel, número 89, bairro Vila Mury. Com recital de Câmera, no violino Borislava Ilcheva e Filipe Firmino da Silva; no contrabaixo Marcos Machado e Daniel Magalhães; e ao piano Sarah Higino.

Ainda está previsto o Naipe de Contrabaixos da Orquestra de Cordas, no dia 06 de julho, às 10h, e apresentação especial da Banda de Concerto e Palestra com dr. Colin McKenzie – diretor da Southern University of Mississipi–, no dia 07 de julho, às 10h. Ambos eventos serão realizados na sede do Projeto, no bairro Vila Mury.

Concerto

As obras do concerto comemorativo ao aniversário de 69 anos de Volta Redonda serão bem variadas com repertório dividido em duas partes. A primeira terá composições de Astor Piazzola, David Popper, Vilmos Montag e Ernst Mahle. Já a segunda contará com artistas como Piotr Ilitch Tchaikovski, Vivaldi, Radamés Gnattali, Bottesini, Carlos Gomes, Ary Barroso, entre outros. Fotos de divulgação- Secom/PMVR.