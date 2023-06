Homem é preso por tentativa de homicídio em Barra do Piraí

Ele cortou profundamente a cabeça da vítima com um galho; crime aconteceu no bairro Vargem Grande

Um lanterneiro de 48 anos foi preso em flagrante no fim da tarde de terça-feira, dia 27, por policiais militares do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar), suspeito de cometer tentativa de homicídio contra um homem de 39 anos.

O crime aconteceu por volta de 16 horas, na Travessa Ferreira Neto, no bairro Vargem Grande, em Barra do Piraí. O acusado utilizou um galho para golpear a vítima na cabeça, gerando uma lesão profunda em razão da força do impacto.

Em depoimento, o suspeito alegou que uma suposta difamação inventada pela vítima a seu respeito, sobre ele se relacionar com uma mulher casada no bairro, teria motivado a agressão. A vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar da cidade e segue internada.

O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, afirmou que a pena para o crime pode chegar a 12 anos de prisão. Ele ainda esclareceu que, ao golpear a vítima de forma potente, o acusado assumiu o risco de produzir o resultado morte, o chamado “dolo eventual”.

O delito foi registrado por uma câmera e as imagens foram anexadas aos autos. O preso, que também possui anotação criminal por tráfico de drogas, foi conduzido na manhã de hoje, dia 28, à Casa de Custódia Franz de Castro Holzwarth, no bairro Roma, em Volta Redonda.

– Deveríamos viver em uma sociedade civilizada, onde o diálogo superasse a violência. Mas como isso muitas vezes não acontece, cabe a nós, agentes da segurança pública, intervir e solucionar essas questões. A prisão aconteceu poucas horas após o crime, motivo pelo qual parabenizo os policiais militares, que agiram rápido e com eficiência. A fim de que o suspeito fosse mantido preso, já que se mostrou capaz de cometer crimes graves, optei pela prisão em flagrante. Não seremos tolerantes com marginais – concluiu.