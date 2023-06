Um homem, de 40 anos, deu entrada no Hospital Dr Nelson Gonçalves, no Aterrado, em Volta Redonda, na manhã desta quinta-feira, dia 29, afirmando ter sido vítima de estupro. O caso, segundo o homem, teria ocorrido em uma boate no bairro Ponte Alta e está sendo investigado pela Polícia Civil.

A Polícia Militar foi até a unidade médica e conversou com o homem. Ele contou que estava no local bebendo alguns “drinks” com algumas meninas quando de repente ‘apagou’. O homem contou que acordou na calçada do estabelecimento e que foi abusado sexualmente.

Disse ainda que teve a carteira e o celular furtados. Aos policiais, o homem contou que estava em ‘choque’. Ele foi medicado e contou que iria até a delegacia denunciar o caso assim que fosse possível.