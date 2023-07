Pesquisa de satisfação feita com pacientes da unidade de saúde supera 90% de aprovação com atendimento médico, instalações e recepção

O Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, realizou mais de 2,3 mil consultas e exames no primeiro mês de atividade. Durante este período, também foi feita uma pesquisa de satisfação com os pacientes da unidade de saúde pioneira na região e as avaliações superaram os 90% de aprovação com o atendimento médico, instalações e a recepção, por exemplo.

Ao todo, foram feitas nestes primeiros 30 dias de funcionamento do Centro Cardiológico de Volta Redonda 1.312 consultas com médicos cardiologistas e 1.011 exames, sendo eles: 728 eletrocardiogramas; 100 ecocardiogramas; 99 testes de esforço; 60 Holter 24 horas; e 24 Mapa (Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial).

“O Centro Cardiológico de Volta Redonda é uma ideia pioneira do prefeito Neto, onde reunimos em um só lugar todos os atendimentos necessários para os pacientes cardiológicos. Estes números expressivos no primeiro mês, tanto de consultas e exames, como de satisfação dos usuários, é um retorno que reafirma a importância da unidade para a cidade e demonstra que ela tem tudo para ser cada vez mais de excelência. Que em breve possamos expandir o centro cardiológico e oferecer outros serviços que complementam o atendimento nesta área”, ressaltou a secretária municipal de Saúde de Volta Redonda (SMS), Maria da Conceição de Souza Rocha.

Mais de 90% de aprovação

Os pacientes atendidos no Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado durante este primeiro mês de atividade, responderam uma pesquisa de satisfação. Questionados sobre as instalações da unidade, 92,25% responderam excelente, enquanto 6,20% classificaram como bom. Sobre o atendimento médico, 86,05% afirmaram ser excelente, com 9,30% dizendo ser bom. Os índices foram os mesmos para avaliar a equipe de enfermagem e recepção: para 86,05% os serviços são excelente e para 9,30% bom. Ao todo, 97,67% dos pacientes disseram que recomendariam o centro cardiológico para seus amigos ou parentes.

A localização do Centro Cardiológico de Volta Redonda também teve um alto grau de satisfação, com 83,72% muito satisfeitos e 8,53% satisfeitos. Sobre o atendimento, 43,41% dos pacientes disseram estar muito satisfeitos e 43,41% satisfeitos com a permanência na sala de espera; 32,39% muito satisfeitos e 40,85% satisfeitos ao aguardarem para a realização de exames; e 18,31% muito satisfeitos e 56,34% satisfeitos com o tempo de espera para o resultado dos exames.

“O centro cardiológico era um sonho meu que se tornou realidade e já no primeiro mês podemos afirmar que salvou muitas vidas. Estamos vencendo o caos que estava a Saúde quando assumimos a cidade e com muito investimento em todos os setores, desde a Atenção Primária até os hospitais municipais, Volta Redonda está aos poucos voltando a ser referência. Viva o SUS e viva a saúde pública de qualidade”, afirmou o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto.

Consultas e exames no mesmo local

O Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado fica na Rua Desembargador César Salamonte, nº 191, no bairro Aterrado, próximo à esquina com a Avenida 7 de Setembro. A unidade realiza no mesmo local consultas, exames indicados para diagnóstico de doenças cardíacas e terapias de reabilitação para pacientes cardiológicos. O horário de funcionamento é das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, atendendo os pacientes do município referenciados pelas unidades da Atenção Primária à Saúde – unidades básicas de Saúde e de Saúda da Família (UBSs e UBSFs). Fotos: Cris Oliveira-Secom/PMVR