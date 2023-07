Adolescente é baleado durante ação policial no bairro Mutirão

Um adolescente, de 16 anos, foi baleado durante uma ação policial no sábado, dia 22, no bairro Mutirão, em Resende. Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias de traficantes armados no local e quando foram averiguar foram recebidos a tiros.

Houve o revide e após a troca de tiros um adolescente foi encontrado ferido. Ele foi socorrido para o Hospital de Emergência e não corre risco de vida.

Durante a ação foram apreendidos 82 trouxas de maconha, 39 cápsulas de cocaína, um carregador de calibre nove milímetros e oito munições calibre nove milímetros.