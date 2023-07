Um corpo, não foi ainda definido o sexo, foi encontrado na tarde deste domingo, dia 23, por volta das 13h30min, no Rio Paraíba do Sul, na altura da Avenida Beira-Rio, no bairro Parque Maíra, em Pinheiral.

Segundo as primeiras informações, o corpo estava enrolado em uma tela de galinheiro e em um cobertor. Não foi possível identificar o sexo da vítima e nem se havia marcas de violência. O cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia, de Pinheiral