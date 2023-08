Banco de Sangue registrou 523 doações no mês passado, quase 70 a mais que em março, que tinha o melhor resultado do ano; campanhas desenvolvidas pela unidade têm atraído doadores

O Hemonúcleo de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), registrou número recorde de doações em julho em relação aos outros meses de 2023, foram 523 bolsas coletadas, 68 a mais que em março, que tinha o melhor resultado do ano. O crescimento do número de doadores se deve às campanhas realizadas pelo Banco de Sangue para captar voluntários, que envolvem conscientização da população em ações presenciais e pelas redes sociais, além dos familiares e pacientes das unidades de saúde beneficiadas.

A responsável pela captação de doadores do hemonúcleo, Cristina Teixeira, lembrou que no final do mês de junho, por exemplo, a equipe do Bando de Sangue recebeu os torcedores dos times Atlético Mineiro e Fluminense na entrada do Estádio da Cidadania Raulino de Oliveira passando informações e mostrando a importância da doação de sangue. Na mesma ação, com apoio da empresa Betano, que patrocina as duas equipes, os jogadores entraram em campo com camisas com tipo sanguíneo.

“Ainda fazemos campanhas internas, pedindo aos pacientes cirúrgicos ou internados, recebendo transfusão, que ajudem trazendo doadores. Além disso, solicitamos aos hospitais conveniados, que recebem sangue do nosso hemonúcleo, para que peçam aos pacientes em transfusão que encaminhem doadores para a unidade como forma de reposição de estoque”, explicou Cristina, avisando que pelo @hemonucleovr também é possível ter mais informações sobre o serviço.

O coordenador técnico do Núcleo de Hemoterapia, o médico hematologista Luiz Gonzaga Lula de Oliveira Lima, afirmou que o resultado de julho é motivo para comemoração já que os meses mais frios do ano, tradicionalmente, registram queda no número de doadores.

“Conseguimos um bom número de doadores, mas é importante frisar que o número de transfusões realizadas no mês ainda foi superior ao de coletas, 585 contra 523”, falou, avisando que para agosto estão programadas as campanhas “Estudante e Universitário Sangue Bom”, já que estamos no Mês da Juventude.

*Quem pode doar sangue*

Pode doar qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis; é necessário estar em boas condições de saúde; e não precisa estar em jejum. As pessoas que se imunizaram contra a Covid-19 precisam esperar sete dias antes de fazer a doação. As mulheres precisam de um intervalo de três meses entre as doações, e os homens, de dois meses.

As doações na unidade, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), podem ser feitas das 7h às 13h. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3339-4242 (ramais 325 e 326).

Unidades beneficiadas – Além do Hospital São João Batista, o Hemonúcleo de Volta Redonda atende mais cinco unidades: o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); além de um hospital privado na cidade; e ainda fornece hemocomponentes para unidades em outros dois municípios.

Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR.