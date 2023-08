Encontro de violoncelistas internacionais começa nesta quinta-feira, 3, com masterclass para violoncelistas do projeto; na sexta-feira, 4, haverá um concerto da Orquestra de Cordas de Volta Redonda

O Projeto “Volta Redonda Cidade da Música” recebe de 4 a 18 de agosto o encontro de violoncelistas internacionais. Em sua 29ª edição, o “Rio International Cello Encounter” promove uma grande festa do violoncelo, em suas múltiplas linguagens e com apresentações diversas.

O encontro começa nesta quinta-feira, 3, em Volta Redonda com masterclass exclusiva para a classe de violoncelos do projeto, com o violoncelista inglês David Chew. Além de ensaio da orquestra com solistas na sede do Projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, localizado na Avenida Graham Bel, número 89, bairro Vila Mury.

A maestra e coordenadora do Projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, Sarah Higino, destacou que ao longo de sua extensa trajetória, o encontro Rio Cello consolidou-se como uma grande plataforma multicultural e que a parceria com o projeto dura mais de uma década.

“O projeto recebe o Rio International Cello Encounter há mais uma década. Esta parceria é uma honra para todos do ‘Volta Redonda Cidade da Música’. O encontro alia música, dança, poesia, artes plásticas e cinema com grande sofisticação artística, com uma renomada programação. Além de ser uma excelente oportunidade para troca de experiências com nossos alunos e professores”, disse a maestra.

Concerto aberto ao público

Dentro da programação do “Rio International Cello Encounter” haverá um concerto da Orquestra de Cordas de Volta Redonda nesta sexta-feira, 4, às 19h30, no Cine 9 de Abril. O concerto é aberto ao público e a entrada é gratuita.

O programa do concerto será bem variado incluindo desde a música barroca do século XVIII, composições de Antonio Vivaldi aos tangos de Blas Rivera e Astor Piazzola. Com a participação dos solistas David Chew, o idealizador do Rio Cello, e Blas Rivera, que é saxofonista e compositor argentino; da soprano Juliana Franco; dos violinistas da Orquestra Sinfônica e do quarteto de Cordas da UFF, Tomaz Soares e Luísa de Castro; e da violista Reneide Simões, que também é professora de viola do Projeto “Volta Redonda Cidade da Música”.

O mesmo concerto será apresentado na Igreja da Candelária, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, no domingo, 6, às 16h com a regência da maestrina Sarah Higino, coordenadora do Projeto “Volta Redonda Cidade da Música”.

O encontro

O Rio International Cello Encounter conta com a participação do compositor e maestro Gilson Peranzzetta, do saxofonista Mauro Senise, do Quarteto de Cordas da UFF (Universidade Federal Fluminense), da Orquestra de Cordas de Volta Redonda, das sopranos Juliana Franco e Juliana Kreling e da contralto Daniela Mesquita, entre outros. Atrações internacionais também estão confirmadas nesta edição, como a soprano Patrícia Melanca, o saxofonista Blas Rivera de Argentina, os cellistas Lars Hoefs dos Estados Unidos (EUA) e o Ensemble de Cellos da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Fotos de arquivo- Secom/PMVR.