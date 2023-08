Balanço de janeiro a julho aponta aumento de 17,5% no número de procedimentos em relação ao mesmo período do ano passado_

O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, divulgou nesta semana o número de cirurgias realizadas de janeiro a julho deste ano. Foram 3.019 procedimentos – 451 (17,5%) a mais que o registrado no mesmo período de 2022, quando foram feitas 2.568 cirurgias. A unidade, que é referência em traumato-ortopedia e em especialidades como neurocirurgias e procedimentos urológicos e de tórax, tem recebido investimentos da prefeitura que permitem essa ampliação no número de cirurgias.

De acordo com os dados divulgados pelo HSJB, o maior número de cirurgias nos primeiros sete meses de 2023 foi relacionado a traumato-ortopedia, com 828 procedimentos; seguido pelas cirurgias gerais (609) e de urologia (604). A unidade hospitalar também realizou no período outras cirurgias: 486 de gineco-obstetrícia; 120 vasculares; 114 de buco-maxilo; 95 neurocirurgias; 66 toráxicas; 52 de oftalmo; 20 de Proctologia; 17 cirurgias plásticas; 7 pediátricas; e 1 de gastro.

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, destacou que somente no mês de julho deste ano foram realizadas 480 cirurgias na unidade, número 11,6% maior que o registrado em julho do ano passado.

“Esse trabalho é fruto de investimentos do governo municipal, como a aquisição de insumos básicos (medicamentos), modernização do centro cirúrgico e investimentos em tecnologia, equipamentos e profissionais. Agradeço às equipes do nosso hospital por contribuírem para que cada vez mais a unidade melhore o atendimento à população”, agradeceu Faria.

*Reforma e ampliação do HSJB*

Além dos investimentos já citados, o Hospital São João Batista está passando por uma obra de ampliação, por meio de parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, com investimento de aproximadamente R$ 20 milhões. O hospital de hoje vai crescer para o lado onde fica o estacionamento dos funcionários. Será uma edificação de cinco pavimentos, sendo três andares de estacionamento, com 70 vagas, e que será interligada ao atual hospital, contando com rampa e elevador.

De acordo com a empresa responsável pela obra, já foi feita concretagem de alguns blocos da fundação do novo prédio, e as estacas já estão quase todas colocadas. A etapa seguinte será a instalação das estruturas metálicas, que começam a ser construídas nesta semana.

Pelo projeto, o quarto andar deste nova área vai abrigar um Centro Cirúrgico que terá: cinco salas cirúrgicas; uma ala de repouso pós-anestésico com cinco leitos; dez leitos de repouso pós-cirúrgico; sala de material esterilizado, que constará de dois autoclaves de 750lts – equipamento para esterilização de materiais; uma lavadora de traqueia; uma termodesinfectora (aparelho que realiza limpeza automática e desinfecção com água quente, e tem sistema de secagem próprio); uma lavadora ultrassônica, que automatiza a limpeza de instrumentos cirúrgicos. O quinto pavimento terá 20 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) adultos e mais dez leitos de UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) adultos.

“Agradeço sempre ao Governo do Estado pelas parcerias, principalmente na área da saúde, que têm permitido reconstruirmos Volta Redonda, após reassumirmos uma cidade que estava precisando de muitas melhorias, em diversas áreas. Essa ampliação vai permitir que o São João Batista se torne uma unidade cirúrgica e reforce seu papel de referência na região”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

