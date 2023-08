Em 10 dias de funcionamento, local recebeu pacientes por consultas agendadas e demandas espontâneas, mas sem qualquer emergência

A UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Guanahyro Ferreira Netto, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, realizou 2.440 atendimentos 10 dias após ser reinaugurada. O local recebeu pacientes por consultas agendadas e demandas espontâneas dos bairros Santa Cruz (incluindo os residenciais Ingá I e II), Santa Rita do Zarur e adjacências, mas não houve registro de qualquer caso de emergência. Em breve, o bairro contará também com uma base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 24 horas.

A UBSF funciona todos os dias da semana, das 7h às 22h, e aos fins de semana (sábado e domingo), das 7h às 19h, abrangendo uma área com cerca de 15 mil pessoas. Nos primeiros 10 dias em funcionamento, foi registrado um grande índice de abstenção, ficando em 26% do total de ausências (o índice normal fica na faixa de 8% a 10%). Ao todo, das 987 consultas marcadas previamente, 260 pessoas faltaram. As ausências aos atendimentos agendados, das 19h às 22h, é de 26%; maior que o registrado no horário entre 17h e 19h, que contou com uma taxa de abstenção de 16%.

“Dessas demandas a grande maioria é de pessoas que não aderem às estratégias de Saúde da Família. São pessoas que não querem marcar consulta, mas querem conseguir uma receita, um atestado. Quando oferecemos uma consulta agendada, prefere não marcar ou quando marca não comparece. De urgência tivemos alguns picos hipertensivos, dores de cabeça, mas nenhuma emergência”, frisou a coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin.

Unidade moderna e com horário estendido

A unidade, entregue à população no último dia 20, foi totalmente reformada, ampliada e recebeu novos equipamentos e mobiliários. Agora, os moradores contam com a cobertura de três equipes da Estratégia de Saúde da Família, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Em breve, também contará com a presença de cirurgião-dentista.

“A UBSF Santa Cruz é uma unidade de Atenção Primária em Saúde que atende as demandas espontâneas da comunidade, ou seja, as urgências e emergências, mas principalmente que faz um atendimento de proximidade, com agendamentos de consultas. Caso haja necessidade, os moradores da região também contarão com uma ambulância para levá-los para um local eficaz para atendê-los, já que contaremos com uma base do Samu 24 horas”, frisou a secretária de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha. Fotos: Cris Oliveira/PMVR