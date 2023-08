Evento aconteceu nesse domingo (6) e faz parte do ‘Rio Internacional Cello Encounter’, que teve início na sexta-feira (4) com concerto no Cine 9 de Abril

Após ser aplaudida de pé em apresentação na sede da Biblioteca Nacional (BN), no Centro do Rio de Janeiro, a Orquesta de Cordas do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” encantou o público da Igreja da Candelária, também na capital carioca, nesse domingo, dia 7. A exibição faz parte da 29ª edição do “Rio Internacional Cello Encounter”, encontro de violoncelistas internacionais realizado de 4 a 18 de agosto no estado do Rio.

A programação do Rio Cello teve início na última sexta-feira (4), com um concerto no Cine 9 de Abril, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. No espetáculo, com a regência da maestra Sarah Higino, os músicos do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” se apresentaram com a participação dos solistas David Chew, o idealizador do Rio Cello, e Blas Rivera, que é saxofonista e compositor argentino; da soprano Juliana Franco; dos violinistas da Orquestra Sinfônica e do Quarteto de Cordas da UFF (Universidade Federal Fluminense), Tomaz Soares e Luísa de Castro; e da violista Reneide Simões, que também é professora de viola do Projeto “Volta Redonda Cidade da Música”.

“Iniciamos com um concerto no Cine 9 de Abril na sexta-feira e repetimos a apresentação na Igreja da Candelária. Foi maravilhoso, um momento marcante para todos os presentes. É uma honra para o projeto estar participando mais uma vez do Rio International Cello Encounter, uma parceria de sucesso de mais de uma década”, destacou a maestra Sarah Higino, lembrando ainda que esta não foi a primeira vez que o projeto se apresentou na Igreja da Candelária.

“Além desse patrimônio cultural, a Igreja da Candelária tem uma série de concertos anualmente e, por diversas vezes, o Projeto ‘Volta Redonda Cidade da Música’, através dos seus grupos, da Orquestra de Cordas, da Banda de Concertos, tem se apresentado na Igreja da Candelária, não somente agora no ‘Rio Internacional Cello Encounter’”, ressaltou Sarah.

Masterclass

Antes de subir ao palco para o concerto no Cine 9 de Abril, os violoncelistas do Projeto “Volta Redonda Cidade da Música” tiveram na última quinta-feira, dia 3, uma masterclass com o violoncelista inglês David Chew, que aconteceu na sede do “Volta Redonda Cidade da Música”, localizada na Avenida Graham Bel, número 89, bairro Vila Mury.

“Além de ser um encontro com uma renomada programação, aliando música, dança, poesia, artes plásticas e cinema com grande sofisticação artística, o Rio Cello é uma excelente oportunidade para troca de experiências com nossos alunos e professores, que têm a oportunidade de estar ao lado de grandes violoncelistas mundiais, como o David Chew”, ressaltou a maestra.

O encontro

O Rio International Cello Encounter conta com a participação do compositor e maestro Gilson Peranzzetta, do saxofonista Mauro Senise, do Quarteto de Cordas da UFF (Universidade Federal Fluminense), da Orquestra de Cordas de Volta Redonda, das sopranos Juliana Franco e Juliana Kreling e da contralto Daniela Mesquita, entre outros. Atrações internacionais também estão confirmadas nesta edição, como a soprano Patrícia Melanca, o saxofonista Blas Rivera, da Argentina, e os cellistas: Lars Hoefs (EUA) e Ensemble de Cellos da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Foto: Divulgação-Secom/PMVR.