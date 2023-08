Buscando a classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda iniciou a venda de ingressos nesta terça-feira,, DIA 8, para a partida contra o líder Operário. O confronto, válido pela 17ª rodada, será no próximo sábado, dia 12, às 19h, no estádio Raulino de Oliveira.

Todos os torcedores pagam o valor promocional de R$20,00. Os ingressos já estão disponíveis nos pontos de venda antecipada pela cidade.

➡️ Pontos de venda antecipada, até sábado, dia 12, às 11h (já disponível):

👉 Loterias Meia-Meia (Aterrado)

👉 Drogarias Povão (Amaral Peixoto e Vila)

👉 Empório Brasil (Retiro)

👉 Bilheteria do Raulino (apenas no sábado, dia 12):

– Setor Azul: Volta Redonda

– Setor Laranja: Operário

– Das 15h até o intervalo

👉 Gratuidades (apenas no sábado, dia 12):

– Setor Azul

– Das 15h até o intervalo (enquanto tiver carga disponível)