Carro pega fogo no Centro de Volta Redonda

Um carro pegou fogo no início da noite desta quinta-feira (24) no Centro de Volta Redonda. O incêndio ocorreu quando o veículo passava pela Avenida Getúlio Vargas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local e no momento desta publicação já havia controlado as chamas. No entanto, o trânsito está completamente interditado nos dois sentidos (Jardim Amália e Vila Santa Cecília) devido a presença dos bombeiros e do veículo incendiado na pista.

A Polícia Militar também está no local. (Foto de leitor)