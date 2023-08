Polícia Civil cumpre três mandados de prisão em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª DP cumpriram nesta quinta-feira, dia 24, três mandados de prisão por sentenças condenatórias em Volta Redonda

O primeiro mandado foi por furto, no bairro Roma, em Volta Redeonda, o segundo por homicídio, no bairro Jardim Mariana. O terceiro mandado foi contra uma mulher por tráfico de drogas. Ela foi localizada no bairro Aterrado, em volta Redonda.

A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornarmos Volta Redonda uma cidade mais segura.

Disque Denúncia: 24 3339-2462 e 24 99924-2496

O Sigilo É Garantido

“POLÍCIA CIVIL, EM DEFESA DE QUEM PRECISAR”.