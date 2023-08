O condutor de um veículo Peugeot/206 SW perdeu o controle de direção na manhã deste domingo, dia 27, por volta das 7h30min, e capotou no km 291, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa.

Motoristas que passavam pelo posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no distrito de Floriano, Barra Mansa, informavam aos agentes sobre o capotamento do veículo.

Os agentes foram até o local e conseguiram apurar que o motorista perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, com pista molhada, saindo da pista, colidindo num talude e capotando em seguida.

O casal que estava no veículo saiu ileso. Não houve interdição da via, já que o veículo ficou imobilizado fora da rodovia, não havendo reflexo no trânsito. Como não houve vítimas e não havia irregularidades com o veículo ou o condutor, foi orientado preenchimento de DAT (Declaração de Acidente de Trânsito) pela internet.