A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, de 36 anos, na tarde desta quarta-feira, por volta das 17 horas, que conduzia um veículo Renault/Kwid, durante fiscalização de combate ao crime no km 271, da Rodovia Presidente Dutra, no entroncamento com a BR-393, em Barra Mansa.

Durante a fiscalização, foram encontrados escondidos sob os forros das portas, carregadores e peças de fuzil calibre 7.62. O suspeito alegou que receberia R$5 mil reais para fazer o transporte do material ilícito até Volta Redonda..

O carregamento do material foi feito na cidade de Jacareí (SP), mas o local não foi informado. Segundo os agentes, o suspeito teria que deixar o veículo estacionado na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, onde outro condutor assumiria o volante. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda.

Foram apreendidos

Oito carregadores de fuzil calibre 7.62

Dois canos de fuzil calibre 7.62.