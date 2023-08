Uma mulher ainda não identificada foi atropelada por um carro na manhã desta quinta-feira, dia 31, no início da Rua Luiz Alves Pereira, de acordo com populares, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a realização dos primeiros socorros. Ainda de acordo com as primeiras informações, a vítima não teria sofrido ferimentos graves, mas a informação ainda está sendo apurada.

O trânsito no local está lento devido a presença do resgate. (Foto de leitor)