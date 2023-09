Colisão traseira envolve dois veículos na Dutra, em Porto Real

Uma colisão traseira, ocorrida na noite de segunda-feira, dia 11, por volta das 19h30min, envolveu um GM/Celta e um VW/Polo, no km 300, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Porto Real.

No local, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que um veículo do Polo saiu ileso. Já o condutor do Celta foi socorrido com ferimentos pela equipe de resgate da CCR Rio-SP para o Hospital de Emergência de Resende.

Os veículos ficaram posicionados no acostamento, não havendo reflexos no fluxo do trânsito no local.