Secretaria de Saúde de Volta Redonda registra aumento no número de casos de Covid-19

Recomendação é para que as pessoas acima de 12 anos reforcem sua proteção contra a doença com a vacina bivalente

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda registrou nas últimas semanas – entre o final de agosto e início de setembro – um aumento no número de casos de Covid-19. O crescimento foi observado através dos testes rápidos para o diagnóstico da doença, oferecidos nas unidades básicas de saúde do município.

“Apesar de a secretaria de Saúde não considerar o aumento alarmante, é preocupante e, neste momento, a recomendação é que todas as pessoas acima de 12 anos tomem a vacina bivalente. Esta dose vale como um reforço para quem recebeu pelo menos duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou Janssen. Ainda é importante ressaltar que a bivalente protege contra a nova subvariante da Covid-19 que está em circulação no Brasil”, recomenda o médico-sanitarista da SMS, Carlos Vasconcellos.

De acordo com o último relatório da Vigilância Epidemiológica, da secretaria de Saúde, na semana de 13 a 19 de agosto houve três confirmações da Covid-19. Entretanto na semana de 27/8 a 2/9, as confirmações subiram para 29 casos, um aumento significativo. As semanas seguintes estão sendo mapeadas, o boletim é finalizado às sextas-feiras pelo departamento de vigilância.

“Há uma nova subvariante identificada como EG.5, que já circulava em outros países, e o que nós (profissionais de saúde) estamos percebendo é que, após chegar nas principais capitais do Brasil, neste momento avança para as cidades do interior. Apesar da circulação dessa subvariante, o município não registra, até o momento, aumento no número de internações e óbitos”, comentou.

Testagem para Covid

O médico ainda ressaltou que as pessoas com sintomas gripais (coriza, tosse, febre, dor no corpo, dor de cabeça, fadiga e outros) devem procurar fazer o teste para a doença. A testagem é oferecida em todas as unidades básicas de Saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Algumas unidades funcionam com horário estendido para atendimento até as 18h30: 249; Vila Mury; Açude 1; Siderlândia; São Geraldo; Vila Rica/Tiradentes; Volta Grande e Santo Agostinho. Até as 21h30: Santa Cruz. Aos fins de semana (sábados e domingos), as unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros 249 e Santa Cruz funcionam das 8h às 18h30.

Vacina bivalente

O intervalo para receber a vacina bivalente contra a Covid-19 é de quatro meses da última dose tomada. O imunizante é oferecido em todas as unidades básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs). Para receber a dose é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Fotos de arquivo – Secom/PMVR.