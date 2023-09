A diretoria do Barra Mansa FC, conseguiu na tarde desta terça-feira, dia 19, juntos aos órgãos competentes, cumprir as exigência de segurança e receber o laudo que libera a entrada de até 1.3 mil torcedores para os jogos no Estádio Leão do Sul, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

Os jogos serão realizados pelo Campeonato Estadual da Série B2. Na terça-feira, dia 26, o Barra Mansa enfrenta o Bonsucesso, pela segunda rodada.