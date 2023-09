O jornalista José Roberto Mendonça morreu na manhã deste sábado (23), em Volta Redonda, aos 73 anos. Ele sofreu um infarto em sua casa, no Belmonte, quando tomava um banho. José Roberto chegou a ser socorrido no Hospital da Unimed, no Jardim Belvedere, mas não resistiu. Ele deixa viúva e dois filhos.

José Roberto foi funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional e começou a carreira no jornalismo em 1982, na Rádio Sul Fluminense, fazendo cobertura esportiva do Siderantim. Depois, trabalhou nas extintas rádios Nacional e do Comércio, retornando à Sul Fluminense. Também atuou na Rádio Agulhas Negras, de Resende.

Nascido em Quatis, quando a cidade ainda era distrito de Barra Mansa, o jornalista criou o site de notícias “Destaque Popular), com uma rádio web, através da qual transmitia música e jogos do Voltaço. José Roberto também era suplente na direção de Comunicação e Marketing da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR). O presidente da AAPVR, Ubirajara Vaz, lamentou a morte, “Foi com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento do nosso amigo José Roberto Mendonça, um grande radialista que, mesmo suplente na nossa Diretoria de Comunicação e Marketing, era muito atuante na nossa Associação. Vai fazer muita falta! Que Deus console sua viúva e os filhos!”.

O sepultamento de José Roberto vai ser realizado às 10h30min deste domingo (24) em Barra Mansa. O velório será à partir das 7h na capela mortuária local. O Destaque Popular agradece a todos as manifestações de respeito, carinho e admiração externadas por esta perda. (Foto: Arquivo pessoal)

Atualizada às 14h56min