Motorista morre ao atropelar cavalo na Dutra, em Resende

Um motorista morreu ao atropelar um cavalo na noite desta sexta-feira (29) na Dutra em Resende. O acidente aconteceu no km 304, na pista sentido Rio, nas proximidades do Pólo Industrial.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista dirigia um Space Fox e morreu no local. Havia um passageiro no carro, que ficou ferido e foi levado ao Hospital de Emergência. Não há informações do estado de saúde do ferido. O cavalo também morreu no local.

Ainda de acordo com a PRF, o trânsito flui apenas pela faixa da esquerda, já que a da direita e o acostamento está interditada.