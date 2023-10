Um ciclista foi atingido por uma moto na tarde de domingo (1º) em uma faixa de pedestres da Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. Uma câmera da prefeitura flagrou o impacto.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, os dois foram socorridos para o Hospital São João Batista, sem ferimentos graves. Chovia no momento do acidente. Veja o vídeo abaixo.