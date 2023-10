Jovem suspeito de furtar residências é preso em Pinheiral

Um jovem de 21 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (4) por suspeita de furto a residências em Pinheiral. Ele foi encontrado pela Polícia Militar rendido por populares, no km 1 da Rodovia Benjamin Constant, após supostamente ter furtado objetos de uma casa da localidade.

As testemunhas do caso relataram que ao ser visto pelas vítimas ele tentou fugir, mas foi alcançado. Durante a tentativa de fuga, o rapaz caiu no chão e sofreu escoriações. Ele foi levado para o Hospital de Pinheiral, onde foi medicado, e em seguida para a delegacia da cidade, onde permaneceu preso pelo crime. O suspeito também teria furtado outra residência, mas no bairro Chalet. Foram recuperados com ele uma câmera fotográfica, duas manoplas de bicicletas, uma furadeira e uma serra de mármore.

No fim da manhã, na Rua Duque de Caxias, no Centro de Barra Mansa, um jovem de 24 anos foi flagrado por policiais militares tentando furtar uma moto parada em frente a uma padaria. Ao perceber o flagrante, o homem saltou do veículo e tentou fugir, mas foi capturado. Ele também foi levado para a delegacia, sendo autuado pelo crime.