Polícia Militar apreende drogas e granada no bairro Vila Ursulino

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quarta-feira (4) uma granada, 143 pinos de cocaína, 41 trouxinhas e 15 tabletes de maconha, 4 mil pinos vazios e 500 etiquetas para embalagens de entorpecentes. O material estava na casa de um adolescente, de 15 anos, no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa.

Após uma denúncia sobre dois adolescentes vendendo drogas perto de um bar, os policiais foram ao local e flagraram a movimentação típica do tráfico. Na abordagem, um adolescente portava dois pedaços de maconha e R$ 20. Ele estava acompanhado de outro menor, de 17 anos.

O mais jovem levou os policiais até sua residência, onde a granada e o restante do material apreendido estavam escondidos sob um sofá. A revista foi autorizada pela mãe do adolescente.

Segundo a Polícia, ela desabafou com os agentes, dizendo não compactuar com as “coisas erradas” do filho e que ele não a obedece. Disse ainda saber que ele e o outro menor estão envolvidos com o tráfico.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Barra Mansa. Até o momento desta publicação não havia informações se os dois adolescentes permaneceriam apreendidos. (Foto: Polícia Militar)