Voltaço vence, mas não consegue classificação

Fim do sonho. O Volta Redonda venceu o Paysandu por 1 a 0, na noite deste sábado (7), no Raulino de Oliveira, mas não conseguiu a tão esperada vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço precisava de dois gols de diferença, mas não chegou ao segundo gol.

Com o resultado, o Paysandu – um dos times mais tradicionais do Pará -, garantiu sua classificação em segundo lugar, juntamente com o Amazonas, que fez o dever de casa e, sem dificuldades, derrotou o Botafogo-PB por 2 a 0 em Manaus, ficando com a primeira colocação.

Truncado – O jogo tinha um roteiro definido, mas no primeiro tempo foi cumprido apenas pela metade. Com a vantagem do empate, era previsível que o Paysandu priorizasse a marcação, o que de fato ocorreu. Por parte do Voltaço, era de se esperar um time bem ofensivo, que amassasse o adversário em seu campo de defesa até conseguir quebrar a barreira defensiva.

No entanto, não foi o que aconteceu. Durante toda primeira etapa, o Volta Redonda esbarrou na marcação do adversário e nas suas próprias limitações.

Mal a bola rolou, logo aos 7 minutos, o técnico Rogério Corrêa teve de fazer uma mudança no time. O meia Henrique Silva pediu substituição por dores e foi substituído por Caio Vitor.

O Voltaço apresentou, desde o início da partida, dificuldades para armar jogadas ofensivas, fazendo a transição entre o meio de campo e o ataque. Desta forma, no primeiro tempo, o Paysandu começou a sair um pouco mais, porém, sem obrigar o goleiro Jean Drosny a grandes intervenções.

Quando teve a oportunidade de chegar, o Voltaço desperdiçou, como aos 27, quando Caio Vitor concluiu mal a bola ajeitada de cabeça por Sanchez para a finalização do atacante. Assim, o empate do primeiro tempo acabou sendo justo pelo que mostraram as duas equipes.

Gol dá esperança, mas… – Para o segundo tempo, Rogério Corrêa mexeu justamente no ataque. Trocou Hugo Borges por Douglas Skilo, na tentativa de dar outros ares ao sistema ofensivo do Voltaço, mas o time continuou encalacrado, sem conseguir organizar jogadas ofensivas capazes de ameaçar efetivamente o adversário.

Aos 18 minutos, no entanto, o Tricolor de Aço conseguiu marcar: em cobrança de falta, Caio Vitor lançou a bola na área, Ítalo Carvalho ajeitou de cabeça e Bruno Barra desviou do goleiro Matheus Nogueira, abrindo o placar.

O gol do time da casa acabou motivando uma paralisação da partida durante quase 10 minutos, devido à uma confusão entre torcedores dos dois times no campeonato.

Na frente no placar, o Volta Redonda passou a perseguir o segundo gol, que garantiria a classificação. O Paysandu seguiu se defendendo e valorizando cada parada no jogo para ganhar tempo.

Com a partida caminhando para o final, o Volta Redonda, mesmo desorganizado, partiu para o tudo ou nada. Chegou a carimbar a trave do goleiro Matheus Nogueira, mas não conseguiu o segundo gol que lhe daria a vaga na segunda divisão nacional. (Foto: VRFC / Raphael Torres) – Informa Cidade