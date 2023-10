Morre Marco Antônio Francisco, irmão do prefeito Neto

Morreu na madrugada deste domingo (8), no Hospital São João Batista, Marco Antônio Francisco, de 68 anos, conhecido como Marco Ovo. Ele é irmão do prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto. Marco estava internado desde o dia 18 de junho, quando sofreu um acidente vascular encefálico hemorrágico. Marco estava no Clube Comercial, que fica próximo ao HSJB. O velório está acontecendo no Portal da Saudade, no bairro São Geraldo, e o sepultamento será às 16h.

“Gente, o domingo começou com uma notícia muito triste. Meu irmão mais velho, Marco Antônio Francisco, o “Marco Ovo”, de 68 anos, morreu nesta madrugada. Ele estava internado no Hospital São João Batista desde o dia 18 de junho, quando sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). O Marco era presidente do Clube Comercial de Volta Redonda e entrou para a história com maior número de mandatos. Quero aqui agradecer toda a equipe que cuidou dele no Hospital. O velório acontece na Capela 1, do Portal da Saudade, onde também será o sepultamento, às 16h”, disse.

A prefeitura de Volta Redonda também se manifestou sobre o óbito do irmão do prefeito Neto. Leia na íntegra. “A Prefeitura de Volta Redonda comunica e lamenta profundamente o falecimento de Marco Antônio Francisco, o “Marco Ovo”, de 68 anos, irmão do prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto. O óbito foi confirmado na madrugada deste domingo (8), no Hospital São João Batista (HSJB), onde Marco estava internado após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral), no dia 18 de junho. Ele era presidente do Clube Comercial de Volta Redonda”, comunicou.