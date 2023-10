Previsão é que serviços sejam concluídos no início do mês que vem; obras ocorrem por meio de recursos do Governo do Estado

Depois de entregar as obras de reforma e modernização da Policlínica da Mulher, no bairro Aterrado, a Prefeitura de Volta Redonda se prepara para entregar a nova UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santo Agostinho. A previsão é que a reforma e ampliação da unidade sejam concluídas no início do mês que vem. Após as obras, o espaço terá sua capacidade de atendimento aumentada em mais de 45%.

Hoje, os atendimentos da UPA estão sendo realizados na Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica), onde, em média, são atendidas cerca de 170 pessoas por dia. Com a entrega da revitalização, a nova UPA terá capacidade para atender 250 pacientes diariamente.

O espaço recebe os últimos ajustes para ser entregue, entre eles estão: pintura interna do pavimento superior, conclusão da instalação dos gases medicinais, fixação de novas grades de proteção da unidade, pavimentação do estacionamento e a preparação da jardinagem no acesso de entrada. As obras ocorrem por meio de recursos do Governo do Estado. O valor do investimento é de cerca de R$ 2,7 milhões.

“A reforma da UPA representa o novo momento que ela vai poder oferecer para toda a comunidade do complexo Santo Agostinho, Volta Grande, enfim, todos os bairros da localidade. De forma que a gente vai estar mais bem estruturado, equipado, com novos instrumentos e ferramentas para poder melhor atender os pacientes. E muito em breve a gente vai poder entregar isso para a população, esse importante aparelho para aquela região”, enfatizou o coordenador administrativo da UPA, Alex Martins.

Melhorias para a população

A nova UPA terá uma nova climatização em todas as salas, com a substituição de itens de acabamento já desgastados com o tempo; modernização da sala de raio-x; criação de um Setor de Laboratório para maior velocidade nos resultados e apoio aos médicos; será implantado também o Setor de Esterilização, evitando deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhará também uma nova e moderna recepção para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação.

“A entrega da reforma da UPA promoverá maior conforto, qualidade e segurança na assistência dos casos de urgência e emergência aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, destacou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha. Fotos: Divulgação e Cris Oliveira/PMVR