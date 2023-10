O corpo encontrado na tarde desta quarta-feira (11) no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda, é do estudante universitário Hugo Dantas Marques da Silva, de 29 anos. Hugo era morador do bairro Laranjal, em Volta Redonda, e estava desaparecido desde sábado (7) quando saiu para ir a uma festa de faculdade no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. A informação foi confirmada pela família.

O desaparecimento foi registrado na delegacia no dia seguinte ao desaparecimento pela mãe de Hugo, a técnica de enfermagem Maria Denir de Oliveira Dantas. No momento desta publicação, não havia informações se o corpo estava com marcas de violência.

Após perícia, o corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços.