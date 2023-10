Homem é preso por falsa comunicação de crime em Barra Mansa

Um homem de 26 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (11), na delegacia de Barra Mansa, ao tentar registrar uma ocorrência de um roubo de automóvel que não aconteceu. A Ecosport que ele alegava ter sido roubada no Centro da cidade, no final da noite da terça-feira (10), na verdade tinha sido apreendida de madrugada pela Polícia Militar, em Dorândia, distrito de Barra do Piraí, onde um outro homem, de 25 anos, foi preso em flagrante por furto de cabos de telefonia – e já o havia denunciado como participante. Além de falsa comunicação de crime, o preso em Barra Mansa vai responder por falsidade ideológica e associação criminosa.

Segundo a Polícia Civil, quando ele chegou à delegacia os agentes já tinham a informação da ocorrência registrada em Barra do Piraí e do suposto envolvimento dele no caso. Tanto que os agentes da 88ª DP, pelo fato de o veículo apreendido ter placa de Barra Mansa, já tinham alertado os colegas da 90ª DP de que ele poderia aparecer na delegacia para comunicar um roubo de carro que não ocorreu.

Segundo a delegacia de Barra Mansa, mesmo ao ser confrontado com as informações, o suspeito tentou sustentar a versão de que tinha sido assaltado, mas, ao receber voz de prisão, acabou admitindo sua participação no crime.

Perseguição e tiros – O delegado de Barra do Piraí, Antonio Furtado, contou que, por volta das 4h, a PM foi avisada sobre o furto em andamento – com um homem dentro de uma Ecosport preta e dois cortando os cabos, utilizando para isso um alicate tesoura. Quando os policiais chegaram, um dos homens entrou no carro e o motorista arrancou. O terceiro não conseguiu fugir e foi preso.

A PM iniciou a perseguição aos outros dois e conseguiu furar a tiros um dos pneus da Ecosport. Mesmo assim, eles continuaram a fuga até abandonarem o veículo.

Dentro do carro, além das ferramentas utilizadas para o furto, foi encontrado um documento do homem que, pela manhã, apareceu na delegacia de Barra Mansa.

“A sagacidade dos nossos policiais foi muito importante para evitar a falsa comunicação de roubo”, disse Furtado. Segundo ele, o suspeito preso em Barra do Piraí vai responder por furto qualificado consumado. Se condenado, poderá ser sentenciado a até oito anos de prisão. O terceiro suspeito de envolvimento já está identificado. (Fotos: Polícia Civil) – Informa Cidade