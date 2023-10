VR: carros batem em cruzamento no Conforto

Dois carros bateram no fim da manhã deste domingo (15) no bairro Conforto, em Volta Redonda. O acidente foi no cruzamento das ruas 4 e 245, nas proximidades do Ricardo Buffet.

Com o impacto, um dos carros acabou batendo em um poste, enquanto o capô do outro ficou bastante danificado. A Polícia Militar esteve no local. Uma mulher de 36 anos, motorista de um dos veículos, foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São João Batista.

Ela sofreu uma contusão no ombro esquerdo e foi liberada no início da tarde.