32 próteses são entregues a pacientes do SUS em Volta Redonda

Equipamentos contribuem para autonomia e mobilidade de pacientes amputados, acompanhados pelo Centro Especializado de Reabilitação (CER III)

A Prefeitura de Volta Redonda entregou nesta terça-feira, dia 17, 32 próteses a pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) acompanhados pelo Centro Especializado de Reabilitação (CER III), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As próteses continuarão sendo entregues nesta quarta-feira, dia 18, das 8h às 18h, aos pacientes que estão na fila de espera. O CER III atende pessoas com deficiências visual, física e intelectual de Volta Redonda e de outros 12 municípios da região Médio Paraíba.

As próteses auxiliam na qualidade de vida dos pacientes amputados, ajudando a recuperarem sua autonomia e mobilidade nas tarefas do dia a dia. As próteses foram fabricadas e ajustadas de acordo com a necessidade de cada paciente. Exemplo disso é a pequena Layla Vitória Silva Ramos, de 4 anos, que ganhou uma nova prótese. “Agora vou poder andar e brincar”, disse.

A mãe de Layla, Nívea Silva Ramos, moradora de Paraíba do Sul, explicou que a filha cresceu e por isso ela estava recebendo a nova prótese, em substituição da antiga. A mãe ainda citou a importância do atendimento do CER III.

“A vida da minha filha melhorou muito. No CER ela se sente mais inclusa por estar próxima de outras pessoas com a mesma condição. Ela estava muito ansiosa por este momento, desde que ela nasceu é acompanhada aqui no CER. Uma vez por semana ela passa por sessão de fisioterapia, a Layla ama a fisioterapeuta Patrícia Carvalho”, comentou Nívea.

Outro beneficiado com uma nova prótese foi Édson José Fernandes, 68 anos, morador de Volta Redonda. O aposentado comentou a satisfação em receber o dispositivo que vai ajudá-lo nesta nova etapa da vida.

“Esta prótese vai me ajudar muito, estou bem confiante na adaptação. Com a prótese vou poder andar e me deslocar para onde eu quiser. Atualmente eu me locomovo com um andador e dependo de familiares, com a prótese vou ter mais autonomia nas minhas ações. Gosto muito do atendimento do CER, sou acompanhado aqui há mais de um ano, eu precisei amputar a perna direita devido a complicações de uma trombose”, disse Édson.

O coordenador do Centro Especializado de Reabilitação (CER III), Vladimir Lopes de Souza, explicou que nesta terça foram entregues próteses transfemural, desarticulação de joelho, transtibial e de pé.

“O tempo de espera para o paciente receber a prótese é de 30 dias. Antes da entrega, o paciente passa por avaliação e, em seguida, preparação para retirada de medidas e toda a adequação. Depois de receber o equipamento, o paciente continua sendo acompanhado pelo setor de fisioterapia”, comentou o coordenador.

Atendimento

Os pacientes são atendidos e acompanhados por uma equipe multidisciplinar, que se dedica à avaliação, prescrição, preparação, dispensação, adequação e treinamento para a entrega de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, além de promover a autonomia do paciente e melhora da qualidade de vida. O Centro Especializado de Reabilitação funciona hoje na sede da SMS, no antigo Hospital Santa Margarida, no bairro Niterói.

Novo centro de reabilitação

As obras do novo CER III estão a todo vapor. O novo centro de reabilitação vai funcionar na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, nos moldes do Estádio da Cidadania – que une a parte esportiva a um complexo de saúde.

Para isso, um dos prédios do complexo esportivo está sendo adaptado para atender Pessoas com Deficiência (PCDs) de toda a região, e vai contar com oficina ortopédica, onde serão confeccionadas órteses e próteses ajustadas.

As intervenções estão sendo construídas em uma área de aproximadamente 2,1 mil metros quadrados, a previsão é que até o início do ano que vem seja entregue à população. Fotos:Divulgação