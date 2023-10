Um homicídio foi registrado na tarde desta terça-feira (17) no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. Um homem foi morto na Rua 4.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas os agentes só puderam constatar o óbito. No momento desta publicação, não havia informações sobre a identidade do morto e nem sobre as circunstâncias do crime. Informa Cidade