PM apreende 1,5 kg de cocaína em Barra do Piraí

A Polícia Militar apreendeu, no final da tarde desta terça-feira, cerca de 1,5 quilo de cocaína, em Barra do Piraí. A droga estava enterrada em uma área de mata próximo a um conjunto residencial no distrito de Vargem Alegre.

Os policiais receberam uma denúncia sobre quatro suspeitos entrando na mata com um balde com os entorpecentes. Em buscas, os agentes conseguiram localizar onde o balde estava enterrado. Foram apreendidos um tablete de um quilo de pasta base e 500 pinos. Os suspeitos não foram encontrados. (Foto: Polícia Militar)