Prefeito de Itatiaia é preso acusado de racismo

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta terça-feira(18), o prefeito da cidade de Itatiaia, Irineu Nogueira, após ser acusado de racismo por uma funcionária de uma padaria localizada no bairro Jardim Jalisco, em Resende.

De acordo com a polícia, a funcionária do estabelecimento, de 31 anos, compareceu à delegacia de Resende, onde denunciou o caso apontando duas testemunhas. Segundo a versão da comerciária, o prefeito abriu, sem autorização, uma estufa da padaria para pegar o salgado.

Ainda segundo ela, ao ser advertido que clientes não podem abrir a estufa, por determinação da Vigilância Sanitária, Nogueira teria se irritado e proferido palavras de baixo calão. Na hora de pagar a conta, o prefeito de Itatiaia teria pedido a outra funcionária o telefone do dono do estabelecimento. Diante da negativa, ele teria dito para a mesma funcionária: “Meu problema não é com você, é com aquela negrinha lá”.

Na delegacia, a funcionária também apresentou imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento, que não tem som, mas mostrariam a discussão.

O delegado de Resende, Michel Floroschk, seguiu para a cidade vizinha e prendeu o prefeito em flagrante. Até o momento desta publicação, o chefe do Executivo permanecia na delegacia, já que o crime de racismo é inafiançável.

Às 21h20min, a assessoria de Irineu Nogueira divulgou nota informando que ele estava prestando depoimento sobre a acusação, negada “veementemente por ele”. “O prefeito de Itatiaia frequenta o estabelecimento em que a desavença aconteceu há 30 anos e nunca teve problemas com os funcionários. Nesta tarde, chegou ao local e ao tentar pegar um pão foi advertido de forma grosseira pela funcionária. Ele não entendeu o comportamento, mas afirmou que ela continuou sendo agressiva. Ainda de acordo com o prefeito, ele estranhou o comportamento dela, mas em momento nenhum a ofendeu. Sua atitude foi informar ao gerente do estabelecimento sobre a atitude da funcionária. Ele destaca que não compactua com qualquer tipo de atitude racista e está à disposição da justiça”, informou a assessoria em nota. (Foto: Divulgação)