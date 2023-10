Barra Mansa realiza Dia D da campanha do Outubro Rosa

Ação ocorreu neste sábado (21), em todas as unidades de saúde do município

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, promoveu durante este sábado (21), o Dia D da campanha do Outubro Rosa. O movimento internacional, que surgiu na década de 1990, tem o objetivo de conscientizar a população sobre o diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo do útero, contribuindo para reduzir as taxas de mortalidade.

A ação foi realizada em todas as unidades de saúde do município, proporcionando para as mulheres presentes a oportunidade de realizar a coleta de exames preventivos, teste rápido de Doença Sexualmente Transmissível (DST), além de participarem de palestras educativas.

A coordenadora da Atenção Básica de Saúde, Juliana Russi, comentou sobre a realização do Dia D. “Nosso principal intuito ao realizar esse evento hoje era de poder alcançar o maior número de mulheres, precisamos conscientizá-las de exercerem o autocuidado e a prevenção contra o câncer de mama”, ressaltou.

De acordo com a moradora Flávia Campos Dias, que foi à USF Ismael de Souza, no bairro Vista Alegre, o atendimento na unidade foi excelente. “Todas as funcionárias são muito atenciosas com as pacientes e tiraram o medo e nervosismo que eu tinha. É uma equipe muito boa”, comentou. Fotos: Divulgação