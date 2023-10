Argentinos escolhem novo presidente neste domingo

Os argentinos votam neste domingo (22) para eleger um novo presidente da República, que vai suceder Alberto Fernandez. Também serão escolhidos deputados, senadores e servidores do Parlasul (parlamento do Mercosul). A votação teve início às 8h e vai até às 18h. A apuração começa logo em seguida, mas como o voto é impresso, o resultado da escolha do presidente só deverá ser conhecido na (23).

As últimas pesquisas apontaram uma ligeira vantagem do candidato de extrema-direita Javier Milei sobre Sergio Massa, ministro da Economia de Fernandez, e Patricia Bullrich, ex-ministra de Segurança. Também disputam a eleição Juan Schiaretti, governador de Córdoba; e Myriam Bregman, deputada.

As pesquisas eleitorais apontam para um possível segundo turno. A vitória em primeiro turno na Argentina ocorre quando o candidato obtém mais de 45% dos votos, ou quando chega a 40%, com mais de 10% de vantagem sobre o concorrente no segundo lugar.

Caso isso não aconteça, é convocado mais um turno eleitoral, marcado para 19 de novembro. (Fotos: Reprodução)