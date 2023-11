Bianca e babá do filho ficarão internadas até domingo em SP

A influenciadora Bianca Andrade, de 29 anos, mais conhecida como Boca Rosa, ficará, junto com a babá do seu filho Cris, internada até domingo (5) em observação em um hospital particular de São Paulo. O filho de Bianca passou a noite com a mãe no hospital, mas recebeu alta na manhã desta sexta-feira (3) e está em casa com o pai, o jornalista e influenciador digital, Fred Bruno.

Bianca, Cris e a babá deixaram a Casa de Saúde Santa Maria no fim da tarde de quinta-feira (2) e foram para São Paulo (SP) de ambulância por determinação médica, já que deveriam ficar em observação até a manhã desta sexta.

“Por precaução e comodidade, os quatro voltaram para São Paulo nesta quinta, 02. Genilson, motorista, e Cris, filho de Bianca e Fred Bruno, já receberam alta e estão em suas residências. Por protocolo médico, Bianca e Dayane, babá do Cris, seguirão em observação até este domingo, 05, no Albert Einstein”, informou a assessoria.

O carro em que Boca Rosa estava com os outros ocupantes bateu em uma árvore no km 289 da Dutra, em Barra Mansa. Eles saíram de São Paulo (SP) e estavam indo para o Rio de Janeiro (RJ).