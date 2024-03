Volta Redonda tem queda em indicadores criminais em fevereiro

Levantamento aponta queda de 83,3% nos índices de letalidade violenta e 66,7% no roubo de rua em fevereiro, quando comparados ao mesmo período de 2023

Volta Redonda apresentou mais uma redução nos principais indicadores criminais – homicídios e roubos –, conforme dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ). Em um comparativo entre os meses de fevereiro de 2023 e de 2024, houve quedas significativas nos índices de letalidade violenta (homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte), tentativas de homicídios, roubos de rua e furto de veículos, por exemplo.

Em relação aos casos de homicídios, um caso foi registrado este ano, contra seis no mesmo mês do ano passado – redução de 83,3%. Entre os roubos de rua, a queda foi de 66,7%, com três ocorridos em fevereiro de 2024 e nove no mesmo período em 2023. Já os furtos de veículos caíram 60%, com 15 registros em 2023 e seis em 2024. As tentativas de homicídio também foram reduzidas em 42,9%, passando de sete no ano passado para quatro em 2024.

Os roubos a estabelecimentos comerciais e os furtos a transeuntes tiveram quedas de 33,3% e 25%, respectivamente. No primeiro índice criminal, foram três casos, contra dois neste ano. Já no segundo item, foram quatro ocorrências em 2023, contra três em 2024. Quando o assunto é roubo de carga, os números são ainda mais positivos. Não houve registros em fevereiro deste ano, enquanto no mesmo período de 2023 um caso havia sido registrado.

O ISP-RJ reúne informações dos crimes registrados nas delegacias de Polícia Civil de todo o estado. Os números auxiliam as forças de segurança no planejamento e efetividade do policiamento.

Modelo em segurança pública e integração

As reduções nos índices de criminalidade ocorrem graças aos investimentos feitos pela prefeitura a partir da criação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e à parceria com o Governo do Estado. A criação da Semop e o convênio com o Estado permitiram o reforço no policiamento (na delegacia e nas ruas pelo Proeis – Programa Estadual de Integração na Segurança – e a Operação Segurança Presente); ações estratégicas integradas com uso da inteligência e tecnologia (câmeras e novos equipamentos), que auxiliam os profissionais de segurança a agirem de forma mais eficaz, rápida e efetiva; além da maior participação da população com denúncias.

“Os números mostram que nós somos uma cidade segura e vamos ser ainda mais com esses investimentos que estamos fazendo. Com essa parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil, Volta Redonda vai ser a cidade mais segura desse país. E estamos trabalhando muito para isso”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que Volta Redonda, hoje, é modelo em segurança pública para todo o estado, onde as forças estão cada vez mais integradas, dotadas de tecnologia e à disposição da população.

“Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. E o sucesso das forças de segurança de Volta Redonda se dá pela confiança que a população tem demonstrado no serviço. Os resultados comprovam que estamos no caminho certo, mas sabemos que temos muito que avançar. Estamos levando o Proeis, junto com a nossa Guarda Municipal, a todos os bairros e ampliando o número de viaturas. Nós não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem que pode municiar as forças de segurança com informações. É com essa parceria que nós vamos fazer de Volta Redonda uma cidade cada vez mais segura e melhor para se viver”, concluiu o secretário.

Ampliação do policiamento

Com a chegada de novas viaturas nesta semana e a incorporação de mais policiais militares através do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança Pública), houve a ampliação do policiamento de proximidade em Volta Redonda. Esse aumento do contingente policial ocorre por meio da expansão do Sistema Integrado de Segurança, que funciona com a atuação de policiais militares e guardas municipais em conjunto. Com isso, o policiamento em Volta Redonda mais que dobrou nos últimos dias.

Junto ao reforço, uma parceria entre a prefeitura e a Polícia Militar reativou as bases da PM nos bairros Vila Rica/Tiradentes e Santo Agostinho. Esses locais funcionarão integrados ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) como bases de monitoramento. Situação semelhante a que ocorre no Retiro; na base da Operação Segurança Presente, na Vila Santa Cecília; e no 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), na Vila Mury.

As imagens do Ciosp de Volta Redonda são também disponibilizadas ao Ministério Público Estadual, às polícias Civil (93ª DP), Militar (28º BPM) e Federal; e à 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM). Fotos: Arquivo