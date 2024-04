Família procura morador de Piraí desaparecido em Copacabana no RJ

Um morador de Piraí desapareceu na tarde do último domingo (7) em Copacabana, Zona Sul do Rio. O atendente Rafael da Silva de Deus, de 41 anos, reside no bairro Chapadão do Asilo, e o registro foi feito pela mulher de Rafael, a dona de casa Leidiane da Silva Ambrósio, na delegacia do bairro carioca.

Segundo ela, os dois estavam em uma excursão à capital. Ela contou que eles chegaram às 3h no Rio e que o ônibus ficou estacionado na Avenida Atlântica, em frente a um hotel. Ao amanhecer, o casal resolveu ir à praia, em frente ao Copacabana Palace, e no início da tarde, por volta das 13h, Rafael disse que iria comprar um lanche e não voltou mais.

Leidiane contou que as ligações para o telefone do marido caem na caixa postal. Informações sobre Rafael podem ser passadas em qualquer delegacia de polícia, ao 190 da Polícia Militar ou (24) 98136-0250, disponibilizado pela família. (Foto: Arquivo Pessoal)