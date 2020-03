Barreira Fiscal realiza ação conjunta com as polícias Federal e PRF, em Paraty

Uma arma foi apreendida e três pessoas foram presas em Paraty

Agentes da Operação Barreira Fiscal realizaram nesta terça-feira (10/03) uma ação conjunta com a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal em Paraty, na Costa Verde do Estado. Ao todo 118 veículos foram abordados, contando com a ajuda de um cão farejador da Polícia Federal.

Em uma das revistas feitas, foi encontrado com um motorista um revólver calibre 38 e oito munições intactas. Ele foi conduzido à 167ª DP(Paraty) onde foi apresentado a Autoridade Policial. Na mesma operação, duas pessoas também foram presas por posse e uso de drogas.

Segundo o Subsecretário de Governo, Delegado Marcelo Bertolucci, ações integradas como essas são muito importantes no combate a entrada de drogas e armas no estado. E afirma: “Esse tipo de ação será constante em todo o Estado do Rio de Janeiro”.