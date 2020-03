Presidente da CMVR suspende as sessões até o final de março

O presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, “o Neném” decidiu suspender as atividades na Casa Legislativa até o final de março, em consequência da Pandemia, declarada pela OMS sobre o Coronavírus.

O presidente emitiu uma nota sobre a suspensão dos trabalhos até o final do mês

A Câmara Municipal de Volta Redonda, através da Mesa Diretora, acabou de suspender através do Ato n° 10.342, totalmente as atividades da Casa Legislativa, no período de 23 a 31 de março/2020.

O presidente da CMVR- Nilton Alves de Faria, “O Neném”, explicou que considerando Pandemia Mundial declarada pela OMS e a urgência em ações imediatas dos Órgãos Públicos, coordenadas para enfrentamento da emergência atual em Saúde Pública de importância Municipal, Estadual, Nacional e Internacional decorrente do novo Coronavirus COVID-19.

Salienta que já tomou algumas medidas no dia 13 e também na segunda-feira e terça-feira- respectivamente e, que agora orienta que devemos fazer esse isolamento social para o bem de todos.