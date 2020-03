Idoso morre com suspeita de Coronavírus em Piraí

Um idoso, de idade não confirmada, morreu na manhã desta terça-feira, com sintomas do novo Coronavírus, no Hospital Flávio Leal, em Piraí. A Secretaria de Saúde do município emitiu uma nota oficial esclarecendo que depende ainda do exame laboratorial para confirmação da morte do paciente. Parentes suspeitam que o idoso tenha morrido em decorrência da contaminação do Coronavírus (Covid-19). A prefeitura de Piraí divulgou uma nota oficial sobre o assunto.

NOTA DA PREFEITURA DE PIRAÍ

A prefeitura de Piraí informa que, diferente do que está circulando nas redes sociais não temos a confirmação de que um paciente que veio a óbito no hospital Flávio Leal na manhã desta terça feira 24 de março de 2020, foi em decorrência do Coronavírus. Aguardamos a confirmação laboratorial deste caso suspeito.

É importante lembrar que todos os atendimentos feitos na emergência do hospital seguem o protocolo de manejo clínico do COVID 19 e quando indicada a coleta de amostra para diagnóstico laboratorial, seguindo os critérios do Ministério da Saúde, os exames são encaminhados para o Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels, na cidade do Rio de Janeiro) que atende aos 92 municípios do estado.

Somente após o resultado desses exames que podemos dizer se o paciente teve ou não o coronavírus e isso se aplica para todos os casos suspeitos. É importante dizer também, que devido à grande demanda do Estado os resultados desses exames não estão saindo no período previsto, atrasando a divulgação de seus resultados. Tão logo que os resultados forem liberados, sejam positivos ou negativos, informaremos a população imediatamente, de forma transparente e sem ocultar nenhum dado. Informamos ainda, que todos os protocolos de segurança serão obedecidos em relação ao velório, uma vez que estamos lidando com um caso suspeito. Esses protocolos serão efetuados para manter a segurança dos nossos profissionais da área de saúde e dos familiares neste momento tão difícil. Aos quais externamos nossos pêsames.

Salientamos a população que é muito importante que as pessoas fiquem em casa pois estamos vivendo uma pandemia. Saiam somente para trabalhar se for necessário e fazer suas compras de mantimentos e medicamentos e em caso de extrema necessidade. Além das recomendações que devem ser seguidas como: lavar as mãos, usar álcool 70%, evitar contato e aglomerações com outras pessoas, dentre outras. Juntos vamos vencer. Foto/PMP