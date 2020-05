Polícia Militar apreende estufa contendo maconha em Volta Redonda

Policiais militares receberam uma denúncia anônima nesta segunda-feira, sobre um homem, de 32 anos, que estaria evadido do sistema prisional no Bloco 3, do Residencial Terras de Santa Rita, no bairro Santa Rita Zarur, em Volta Redonda.

A Polícia Militar foi até o local e ao se aproximar da entrada da do apartamento perceberam um forte odor de maconha. Após ter a entrada liberada os agentes encontraram uma estufa contendo 10 pés de maconha e um pouco de erva seca picada.

Os agentes aguardaram a chegada da perícia e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.