PRF flagra jovem sem CNH na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no final da manhã desta terça-feira, por volta das 11h30min, um jovem de 20 anos que conduzia um VW Saveiro (Cajamar-SP), sem a carteira Nacional de Habilitação (CNH), no km 316, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

O jovem disse aos policiais rodoviários federais que seu irmão deixou que ele assumisse a direção do veículo. O jovem, de 23 anos, que estava no banco do carona confirmou a versão do irmão, mesmo sabendo que ele não era habilitado.

Segundo a PRF o jovem habilitado vai responder por crime de menor potencial ofensivo ao entregar a direção do veículo à pessoa não habilitada.

A pena pode ser de seis a um ano de detenção. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), onde o jovem assinou termo se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.

O jovem recebeu multas por dirigir sem a CNH e entregar direção a pessoa sem CNH, ambas no valor de R$ 880,41; totalizando R$ 1.760,82 em multas.