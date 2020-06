PRF prende suspeito com skank e haxixe na Dutra, em Seropédica

Um homem, de 26 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta sexta-feira, por volta das 14 horas, durante a Operação Tamoio II, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, na Baixada Fluminense. Segundo os agentes, a apreensão ocorreu em um ônibus que fazia a linha São Paulo/Rio de Janeiro. Durante a abordagem o suspeito foi flagrado com skunk e haxixe. Segundo apurou os policiais rodoviários federais, o suspeito faria a venda da droga para clientes de alto poder aquisitivo na Zona Sul do Rio.

A apreensão foi comandada por policiais da 1ª Delegacia (Rio de Janeiro) e do Grupo de Operações com Cães (GOC/RJ). As drogas foram apreendidas durante revista no bagageiro do ônibus. O cão, K9 Stella, indicou a presença de entorpecentes na mala de um passageiro.

Ao abrirem a bagagem, os policiais encontraram 45 gramas de skunk, um comprimido de ecstasy e 2,5 gramas de haxixe. Além disso, o homem levava cerca de R$ 6,2 mil em dinheiro, uma balança de precisão, seladora a vácuo e inúmeros comprovantes de depósitos bancários.

O suspeito acabou confessando ter ido até Curitiba (PR) para comprar a droga. Ele contou que pretendia adquirir mais 200 gramas, por R$ 8 mil, para vender no Rio, mas não gostou da “qualidade” do entorpecente, depois de fazer a prova. Por isso, resolveu levar somente a quantidade encontrada na mala dele. Sobre os comprovantes de depósitos, o homem disse que eram valores recebidos para comprar a droga. O quilo do skunk é vendido por cerca de R$ 40 mil no Rio de Janeiro.

A ocorrência foi encaminhada para a 52ª DP (Nova Iguaçu).