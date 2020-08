Agra dos Reis soma agora 125 óbitos por coronavírus

O município de Angra dos Reis apresentou na tarde deste sábado os dados do coronavírus, a Covid-19. Há 125 mortes confirmadas pela doença na cidade. Agora são 21.487 casos notificados. No momento, há 4.077 casos confirmados de coronavírus – 740 pacientes testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), com o apoio dos laboratórios da Unimed e do Hospital de Praia Brava, e 3.337 pelo teste rápido. Destes, 3.355 já estão recuperados.

A mais recente aconteceu na madrugada de hoje (8) e foi de uma mulher de 68 anos, com comorbidades, no Centro de Referência Covid-19. Há ainda 10 mortes sendo investigadas no município.

Ao todo 420 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 16.990 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 3.138 em isolamento domiciliar e 13.852 já recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.