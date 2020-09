Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Barra Mansa

Policiais militares apreenderam no final da noite de segunda-feira, depois de uma denúncia anônima, uma grande quantidade de drogas e objetos para refino de cocaína, no local conhecido como “Retorno”, na Rua Sebastião Basílio, no Ano Bom, em Barra Mansa.

Segundo os agentes, dois suspeitos foram presos, mas um conseguiu fugir do cerco policial. Dois carros foram abordados, um Fiat Siena e um Ford Fusion, onde encontraram 650 pinos, dois sacos, 10 bolas e um tablete de cerca de um quilo de cocaína.

Foram apreendidos também 4,6 mil pinos vazios, além de material para refinar cocaína, como liquidificador e três bacias plásticas. Policiais militares informaram que o Ford Fusion também foi apreendido. Foto: Polícia Militar